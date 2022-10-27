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بعيدا عن الرقص.. وسم على “تيك توك” يؤثر على مبيعات الكتب في الأسواق

في ظاهرة ملحوظة، يشارك الآلاف من الشباب حول العالم كتبهم المفضلة على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك باستخدام الوسم #بوكتوك.