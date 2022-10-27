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الحصاد (2022/10/26)

تناول عثمان آي فرح في نشرة الحصاد المواضيع التالية: – مع استمرار المعارك على طول جبهات الجنوب والشرق في أوكرانيا.. بوتين يشرف على مناورات الردع النووي الإستراتيجي.