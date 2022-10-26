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مونديال قطر 2022.. مبادرة رابطة الجمهور العربي

أعلن مجموعة من المشجعين عن مبادرة أطلقوا عليها اسم “رابطة الجمهور العربي” بهدف بناء قوة تشجيعية تدعم وتؤازر المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022.