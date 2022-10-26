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الاتهامات مستمرة بين كييف وموسكو بشأن القنبلة القذرة

بعد اتهامات متتابعة وجهتها موسكو إلى كييف بالتحضير لقنبلة قذرة أو نووية مصغرة، تصرّ كييف على موقف النفي وتصر واشنطن على وصف الأمر بالمناورة الروسية.
26/10/2022