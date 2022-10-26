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اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي حكومي في العراق

أعلن القضاء العراقي أنه يحقق في تقارير برلمانية بشأن تورط 5 شركات عراقية في سرقة أموال من حساب بنكي تابع للهيئة العامة للضرائب تقدر بـ2.5 مليار دولار.