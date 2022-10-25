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كلمة أمير دولة قطر في افتتاح الجلسة العادية لمجلس الشورى

افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الانعقاد العادي لمجلس الشورى وقال إن البلاد تعرضت لحملة غير مسبوقة منذ فوزها بتنظيم كأس العالم.