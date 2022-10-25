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كأس العالم.. قصص وحكايات غريبة

كأس العالم ليست فقط فوزا أو خسارة، بل إن تاريخ هذه البطولة العريقة يحفل بكثير من القصص والحكايات التي لا تخلو من الغرابة أحيانا، نتعرف في التقرير على واحدة من تلك القصص.