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مدة الفيديو 01 minutes 25 seconds
01:25
كأس العالم.. قصص وحكايات غريبة
كأس العالم ليست فقط فوزا أو خسارة، بل إن تاريخ هذه البطولة العريقة يحفل بكثير من القصص والحكايات التي لا تخلو من الغرابة أحيانا، نتعرف في التقرير على واحدة من تلك القصص.
25/10/2022
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