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مونديال قطر 2022.. حماس المشجعين

الجميع يترقب سحر كرة القدم عبر 8 ملاعب مونديالية، ويتطلعون لأهازيج أكثر من مليوني مشجع على مدرجات ملاعب مستدامة. حماس الجماهير في ذروته لتشجيع كلٍ منتخبه.