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بسبب تلوث الهواء.. أهالي بلدة لبنانية يشتكون من الأمراض

يشكو أهالي منطقة زوق مكايل شمال بيروت من تلوّث ينتجه معمل لتوليد الكهرباء، ويقولون إن التلوث يسبب الموت البطيء لسكان الأحياء القريبة من المعمل.