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فرنسا ترفض منح تأشيرات دخول لمعارضين لوجودها العسكري في أفريقيا

ألغت فرنسا تأشيرة التنقل على أراضيها للناشط النيجري مايكول زودي المعروف بمواقفه الرافضة لوجود قواعد عسكرية غربية في النيجر. فما السبب؟
23/10/2022