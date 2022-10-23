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سيارة مطورة كهربائية صديقة للبيئة في مصر

يقوم بعض أصحاب السيارات العتيقة في مصر بتزويد سياراتهم بمحركات كهربائية ومن ثم تصبح صديقة للبيئة، نتعرف على أحد أصحاب هذه السيارات.