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سيارة مطورة كهربائية صديقة للبيئة في مصر

يقوم بعض أصحاب السيارات العتيقة في مصر بتزويد سياراتهم بمحركات كهربائية ومن ثم تصبح صديقة للبيئة، نتعرف على أحد أصحاب هذه السيارات.
23/10/2022