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سؤال يجيب عنه حزب المحافظين في بريطانيا.. من سيتسلم مفاتيح دواننغ ستريت؟

حدد نواب حزب المحافظين الحاكم غدا الاثنين لاختيار زعيم لهم يخلف ليز تراس في رئاسة الوزراء بعد إعلان استقالتها هذا الأسبوع.