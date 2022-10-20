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قتل وخطف وتهجير.. مخاطر عدة يواجهها الصحفيون بالعراق

يتعرض صحفيون ومؤسسات إعلامية في العراق لانتهاكات كثيرة وصلت في بعض الحالات إلى حد القتل والخطف والتهجير، وغالبا ما تقيد هذه الانتهاكات ضد مجهول.