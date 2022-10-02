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"مبنى معزول".. معرض للفنون البصرية في غزة

يسعى فنانون فلسطينيون في غزة إلى تغيير الواقع من خلال لوحات ومجسمات تحاكي محنة الحصار. “مبنى معزول” عنوان معرض الفنون البصرية المعاصرة.