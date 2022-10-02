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تدهور القطاع الصناعي في السودان

أدى تدهور الصناعة في السودان إلى توقف أكثر من ألف مصنع، خصوصا مصانع الزيوت والغزل والنسيج. وتشير تقديرات خبراء إلى أن نسبة المنشآت المتوقفة تناهز 80% من العدد الإجمالي.