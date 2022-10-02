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أصغر طاه في لبنان.. وصفات وفرح

من رحم التحديات يولد الأمل، ومن قلب المعاناة يصنع البعض الفرح. الطاهي اللبناني ليام ذو العامين لا يكترث بالغلاء، ويبهر متابعيه عبر مواقع التواصل بوصفاته. نتعرف على سر نكهاته.