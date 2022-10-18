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الحصاد 2022/10/17

سلط عبد القادر عياض الضوء على ملفات عدة تحت العناوين التالية، روسيا تقصف كييف ومناطق عدة في أوكرانيا، مساعدات عسكرية أوروبية لأوكرانيا، الاحتلال يشدد حصار نابلس، تراس في حرج بعد التراجع.