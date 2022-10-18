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الاعتراف بالقدس.. تسلل زمني

قصة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مرت بمحطات عدة اتخذت أحيانا صفة الشد والجذب. نتعرف على المحطات في هذا الفيديو.