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إرث مونديال قطر 2022.. الجيل المبهر

تواصل مؤسسة الجيل المبهر -برنامج الإرث الإنساني والاجتماعي لكأس العالم فيفا قطر 2022- جهودها، للاستفادة من شعبية كرة القدم، للتأثير الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات.