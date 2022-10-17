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مونديال قطر 2022.. شغف وحماس لمشجعي منتخب غانا

بلغ الشغف مداه حين اجتمع أنصار لـ”بلاك ستارز” في سوق واقف بالدوحة وكلهم أمل أن ينجح المنتخب الغاني في ترجمة أحلامهم في المونديال.
17/10/2022