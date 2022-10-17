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الخبز ثقافة الشعوب.. إعداد الخبز في غامبيا

لا يشكل الخبز القوت اليومي فحسب، بل يعد جزءا من ثقافة الشعوب. ومن المعروف أن لخبز الفرن نكهة خاصة، وسر ذلك في نار الحطب. فما طرق إعداد الخبز في غامبيا؟