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الحصاد (2022/10/16)

تناولت فدى باسيل في “الحصاد” (2022/10/16) المواضيع التالية: – بيلغورود الروسية في قلب المعركة. ـ عشرات الآلاف يتظاهرون في باريس احتجاجا على غلاء المعيشة وأزمة الوقود.