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مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين

افتتح الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الـ20 بحضور نحو 2300 مندوب. وألقى الرئيس شي جين بينغ خطابا أبرز ما فيه التخلص ممّا سماه مخاطر خفية خطيرة في الحزب والبلد والجيش.