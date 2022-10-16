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الحصاد (2022/10/15)

سلطت ليلى الشيخلي الضوء على ملفات عدة، تحت العناوين التالية: موسكو.. هجوم إرهابي في بيلغورود، تدابير أوروبا مع اقتراب الشتاء، احتجاجات بتونس وسعيّد يرد.