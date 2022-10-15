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30 سنة طفولة.. قصة شاب يمني

نتعرف في هذا التقرير على قصة صيدلاني شاب من اليمن ثلاثيني لكن في حالة نادرة يبدو كطفل وتشكل له معاناة في المجتمع. فما القصة؟