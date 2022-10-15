مدة الفيديو 01 minutes 42 seconds

30 سنة طفولة.. قصة شاب يمني

نتعرف في هذا التقرير على قصة صيدلاني شاب من اليمن ثلاثيني لكن في حالة نادرة يبدو كطفل وتشكل له معاناة في المجتمع. فما القصة؟
15/10/2022