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كأس العالم لأطفال الشوارع في قطر

اختتم بالدوحة نسخة كأس العالم لأطفال الشوارع، الدورة التي تنظمها مؤسسة اتحاد أطفال الشوارع الخيرية البريطانية بالشراكة مع مؤسسة قطر، بمشاركة 28 فريقا يمثلون 25 دولة.