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قطار الفراولة.. حكاية من تاريخ إسبانيا

يعود ما يُعرف باسم “قطار الفراولة” التاريخي إلى الربط بين العاصمة الإسبانية ومدينة “أرانخويث” فصل الخريف من كل عام، وتجمع رحلته بين الترفيه والثقافة.