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قطار الفراولة.. حكاية من تاريخ إسبانيا

يعود ما يُعرف باسم “قطار الفراولة” التاريخي إلى الربط بين العاصمة الإسبانية ومدينة “أرانخويث” فصل الخريف من كل عام، وتجمع رحلته بين الترفيه والثقافة.
14/10/2022