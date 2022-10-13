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تجارب سريرية في بريطانيا لعلاج البدانة وتحقيق حلم الرشاقة

يجري أطباء في إمبريال كوليج ومستشفى سانت ماري في لندن تجارب سريرية للبحث في مدى نجاح إجراء سهل وسريع وغير جراحي لعلاج البدانة وتحقيق حلم الرشاقة.