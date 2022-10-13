النشرة الاقتصادية (2022/10/13)

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 0.4%، وهو ما تجاوز التوقعات؛ ليبقى بذلك عند أعلى مستوياته في 4 عقود. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الضغوط التضخمية ما زالت مستمرة.