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أزمة إنسانية بسبب ارتفاع تكلفة سلة الغذاء للنازحين السوريين

حذرت منظمة “منسقو استجابة سوريا” من أن 3 ملايين و600 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة بسبب ارتفاع سعر المواد الغذائية خصوصا الخبز.