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موروث المالوف الموسيقي في الجزائر

نتعرف في هذا التقرير من الجزائر على موروث المالوف الموسيقي، وتحديدا مدينة قسنطينة، حيث تنبعث أشعار فن المالوف من كل زوايا المدينة رغم مرور الزمن.
11/10/2022