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موروث المالوف الموسيقي في الجزائر

نتعرف في هذا التقرير من الجزائر على موروث المالوف الموسيقي، وتحديدا مدينة قسنطينة، حيث تنبعث أشعار فن المالوف من كل زوايا المدينة رغم مرور الزمن.