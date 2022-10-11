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سوق واقف واستعداده لمونديال قطر 2022

سوق واقف يمثل جسرا يصل حاضر الدوحة بماضيها. فالسوق يعد معلما تراثيا وسياحيا يعبق بنشوة التراث القطري، فكيف استعد لزوار مونديال قطر 2022؟
11/10/2022