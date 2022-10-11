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الحصاد 2022/10/10

سلطت إلسي أبي عاصي الضوء على ملفات عدة تحت العناوين التالية: قصف روسي على مناطق أوكرانية، تنديد عربي بالضربات الروسية، بيروت وترقب للعرض الأميركي