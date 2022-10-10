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أوكرانيا تحت القصف وكييف تستهدف للمرة الأولى

تعرّضت أوكرانيا لضربات جوية وصاروخية روسية هي الأعنف والأوسع نطاقا منذ الأسابيع الأولى للحرب، حيث استهدفت العاصمة كييف للمرة الأولى منذ أشهر.
10/10/2022