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ظروف معيشية صعبة لكبار السن في الصومال

تزيد معاناة من هم في خريف العمر في الصومال بسبب الظروف الصعبة وشح المياه التي اضطرتهم وعائلاتهم للنزوح. وفي ظل عجز تأمين أبسط مقومات الحياة من مأكل ومشرب.
1/10/2022