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بوتين يوقع على ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، هي لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيروسون.