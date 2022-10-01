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بسبب الجفاف.. تدني إنتاج التمور في موريتانيا

يشكو المزارعون في ولاية آدرار في موريتانيا، من تدهور أوضاع واحاتهم وتدني إنتاجها بسبب ندرة المياه والتصحر. وتشكل الزراعة مصدر رزق وغذاء لسكان الأرياف.