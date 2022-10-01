تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 01 minutes 16 seconds
01:16
بالأرقام.. إلى أي درجة ترتبط الدول الأوروبية بالغاز الروسي؟
كانت روسيا قبل الحرب في أوكرانيا تعد المزود الأول لأوروبا بالغاز الطبيعي، فكل من ألمانيا وبلغاريا كانتا تعتمدان بنسبة تتراوح بين 40 و60%.
1/10/2022
facebook
twitter
whatsapp