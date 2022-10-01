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بالأرقام.. إلى أي درجة ترتبط الدول الأوروبية بالغاز الروسي؟

كانت روسيا قبل الحرب في أوكرانيا تعد المزود الأول لأوروبا بالغاز الطبيعي، فكل من ألمانيا وبلغاريا كانتا تعتمدان بنسبة تتراوح بين 40 و60%.