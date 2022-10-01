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اليوم العالمي للقهوة.. الجودة والمذاق

يوافق الأول من أكتوبر/تشرين الأول اليوم العالمي للقهوة. وعرف اليمن عالميا بزراعة القهوة وصناعتها منذ القدم، فقد شكل البن اليمني اسما عالميا عالي الجودة والمذاق.