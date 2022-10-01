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الحصاد (2022/9/30)

تناول محمد كريشان في “الحصاد” (2022/9/30) العديد من المواضيع، ومنها: – دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا.. مناطق روسية بمنظور موسكو. – مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بدعوة روسية.