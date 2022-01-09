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انتشار المقاهي الثقافية في المغرب

يمثل انتشار المقاهي الثقافية في المغرب إضافة نوعية للفضاءات الثقافية التقليدية، وقد تحولت بمرور الوقت إلى حاضنة للأدب والفن، يقصدها عدد من الكتاب والمثقفين والمبدعين.