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انتشار المقاهي الثقافية في المغرب

يمثل انتشار المقاهي الثقافية في المغرب إضافة نوعية للفضاءات الثقافية التقليدية، وقد تحولت بمرور الوقت إلى حاضنة للأدب والفن، يقصدها عدد من الكتاب والمثقفين والمبدعين.
9/1/2022