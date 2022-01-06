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نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/1/5)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/1/5) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قرار إنهاء الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش.
5/1/2022