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فلسطين.. حي العجمي أرقى أحياء يافا

حي العجمي من أرقى أحياء يافا، ويقع على تلة مرتفعة. ويعد شارع العجمي أطول شوارع المدينة وتتفرع منه أزقة وشوارع صغيرة. تتجول الجزيرة في الحي، لنتعرف عليه أكثر.