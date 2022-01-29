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الرياضة التراثية في لبنان

الرياضات التراثية تختلف من بلد إلى آخر، وفي لبنان نتعرف على واحدة من أقدم الرياضات التراثية. يعرفنا إليها هذا التقرير.
29/1/2022