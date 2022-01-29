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الحصاد (2022/1/28)

تناول محمد كريشان في “الحصاد” (2022/1/28) المواضيع التالية: – هجوم على مطار بغداد.. أضرار بالمدرج وطائرتين والحكومة يستهدف تقويض سمعة العراق. – مفاوضات فيينا.. تعليق عدة أيام والاتحاد.