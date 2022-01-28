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مدة الفيديو 02 minutes 06 seconds
02:06
عزف شرقي.. قصة عازف برازيلي
نتعرف على قصة عازف القانون البرازيلي كلاوديو كيروز، الذي احترف العزف الشرقي وتعلم اللغة العربية حدّ الاتقان خلال رحلة علاقته مع العالم العربي التي تمتد لأكثر من 20 عاما.
28/1/2022
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