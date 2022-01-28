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عزف شرقي.. قصة عازف برازيلي

نتعرف على قصة عازف القانون البرازيلي كلاوديو كيروز، الذي احترف العزف الشرقي وتعلم اللغة العربية حدّ الاتقان خلال رحلة علاقته مع العالم العربي التي تمتد لأكثر من 20 عاما.