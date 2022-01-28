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مدة الفيديو 57 minutes 05 seconds
57:05
الحصاد (2022/01/27)
تناولت إلسي أبي عاصي في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ موسكو تتوقع الوصول لاتفاق في فيينا نهاية الشهر المقبل، وطهران تتمسك بضرورة تحقيق مصالحها كاملة. -وزيرالخارجية القطري في إيران..
27/1/2022
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