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الحصاد (2022/01/27)

تناولت إلسي أبي عاصي في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ موسكو تتوقع الوصول لاتفاق في فيينا نهاية الشهر المقبل، وطهران تتمسك بضرورة تحقيق مصالحها كاملة. -وزيرالخارجية القطري في إيران..