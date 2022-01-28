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مدة الفيديو 03 minutes 09 seconds
03:09
أسباب الارتفاع الأخير في أسعار النفط
لماذا قفزت أسعار النفط العالمية لأعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات؟ وهل يُتوقع أن تكسر حاجز 100 دولار للبرميل هذا العام؟ نتعرف أكثر على الأسباب في هذا التقرير.
28/1/2022
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