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أسباب الارتفاع الأخير في أسعار النفط

لماذا قفزت أسعار النفط العالمية لأعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات؟ وهل يُتوقع أن تكسر حاجز 100 دولار للبرميل هذا العام؟ نتعرف أكثر على الأسباب في هذا التقرير.