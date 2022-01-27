مدة الفيديو 57 minutes 12 seconds 57:12

الحصاد (2022/1/26)

ناقشت فدى باسيل في “الحصاد” (2022/1/26) المواضيع التالية: اليمن.. جهود تهدئة تلاحق التصعيد اليومي. واشنطن ترد على مطلب الضمانات الأمنية الروسية بشأن أوكرانيا.