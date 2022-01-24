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المرصد (2022/01/24)

سلطت حلقة برنامج “المرصد” الضوء على الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي في ليبيا، وعلى المعارك الإعلامية التي لا تتوقف بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى قضايا الصحافيين عربيا وعالميا،..